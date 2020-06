È stata svelata la Dakar 2021, 43^ del Rally Raid

Diretta streaming per la presentazione della 43^ edizione del Rally Raid più importante al mondo. La Dakar 2021 si correrà ancora una volta in Arabia Saudita con un percorso inedito che si svilupperà ad anello. Partenza fissata da Gedda il 3 gennaio, poi le successive 10 tappe, che portano il totale ad 11 che riporteranno i piloti nella città da cui sono partiti. Tutti i dettagli del percorso, inclusi i chilometraggi per le varie categorie in gara – Auto, Moto, Side by Side, Quad e Camion – saranno svelati a novembre. Introdotte novità importanti per quanto riguarda la sicurezza. Sono previste infatti nel percorso 2021 delle zone in cui i concorrenti dovranno rallentare con un limite di velocità sui 90 km/h, avvisati da dei segnali acustici. Inoltre dal 2021 saranno obbligatori i giubbotti airbag tipo quelli utilizzati nella MotoGP, e che saranno oggetto delle verifiche tecniche pre-gara. Infine, una novità dal sapore vintage, visto che nel prossimo anno debutterà la Dakar Classic, sorta di rievocazione storica delle auto e dei camion che hanno corso nel rally raid prima degli anni 2000. Il percorso sarà ad hoc ma in ogni caso sarà gara vera anche per questi mezzi. Ormai tutto sviluppa nel remember ed è probabile che l'idea sia venuta, agli organizzatori della Dakar, seguendo l'esempio di San Marino con il suo ormai celeberrimo Rally Legend.