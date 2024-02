F1, Bahrain: FP1 a Ricciardo, FP2 ad Hamilton

È ripartito il mondiale di Formula1 con le prime prove libere del GP del Bahrain. Miglior tempo per Daniel Ricciardo con la Racing Bulls davanti alle McLaren di Norris e Piastri. Sesto crono per Max Verstappen, 8° Charles Leclerc con la Ferrari.

Dominio Mercedes nella seconda sessione. Il migliore è Lewis Hamilton davanti al compagno di scuderia George Russell. Terzo posto per Fernando Alonso davanti a Carlos Sainz, primo tra le Ferrari. In difficoltà sul giro secco Max Verstappen, solo 6°, e Charles Leclerc addirittura 9° con l'altra Rossa. Venerdì si torna in pista per le ultime libere, nel pomeriggio le qualifiche.