F1: presentate le nuove Mercedes e AlphaTauri

Tra le big della Formula1 mancava solo la Mercedes. Dopo Ferrari e RedBull, anche le Frecce d'Argento hanno presentato al mondo la nuova W11 con la quale Lewis Hamilton e Valtteri Bottas proveranno a difendere il doppio titolo piloti e costruttori. Mondiale che partirà il prossimo 15 marzo in Australia con Hamilton grande favorito. 411 punti conquistati nel 2019 dal pilota di Stevenage e sei volte campione del mondo; il 44 è ancora una volta l'uomo da battere. Dall'altra parte Bottas – vice iridato - proverà a dare filo da torcere al compagno di squadra. Insieme, invece, per conquistare l'ennesimo campionato costruttori, sarebbe il settimo consecutivo.

Parte, invece, con meno ambizioni ma con voglia di fare bene la Alpha Tauri che ha presentato la AT01, la prima vettura nata dalle ceneri della Toro Rosso. La scuderia italiana con sede a Faenza ha scelto di fare le cose in grande, con una doppia location: lo storico Hangar 7 dell'aeroporto di Salisburgo e quella più glamour della Rinascente in piazza Duomo a Milano con l'Alpha Tauri appesa sul muro del palazzo meneghino. Cambia la monoposto ma non i piloti: confermati Pierre Gasly e Daniil Kvyat, pronti a scendere in pista nei test a Barcellona della prossima settimana.