È un mondiale avvincente quello della MotoGP. Dopo la sprint race del sabato, Martin si era portato in testa al mondiale. In gara lo spagnolo cade quando era in testa. Pecco Bagnaia, partito dalla 13' posizione, chiude davanti a Vinales e Quartararo e si riporta in vetta al campionato con 18 punti di vantaggio. Questo l'ordine di arrivo: Bagnaia, Vinales, Quartararo, Di Giannantonio, Bezzecchi e Brad Binder.