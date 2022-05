Gp Monaco; Ferrari corre in casa. Leclerc "che emozione"

La Ferrari corre in casa grazie al monegasco Charles Leclerc in un Gran Premio dove la Rossa è vista come favorita anche dal leader del Mondiale Max Verstappen. "Spero di poter sfruttare il fattore campo e poter concludere finalmente una gara qui - le parole di Leclerc nella conferenza che precede le libere del Gp di Monaco - Quest'anno abbiamo un pacchetto forte e forti siamo stati finora in curva. Però qui mi aspetto anche delle sorprese e potrebbe essere un weekend emozionante. Noi speriamo di andare forte. Il team - ricorda il ferrarista Leclerc - ha capito qual è stato il problema a Barcellona e sono fiducioso". E nelle libere la Ferrari di Leclerc è stata la vettura più veloce.