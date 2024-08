Il GP di San Marino raccontato da sei manifesti personalizzati

Per il terzo anno consecutivo il poster ufficiale del GP di San Marino e della Riviera di Rimini di MotoGP è stato declinato in sei versioni dalla Drudi Performance. Al fianco dei promotori istituzionali, entra quindi in gioco direttamente anche il territorio con una comunicazione promossa dalla Repubblica di San Marino e dai Comuni della Riviera di Rimini (Bellaria–Igea Marina, Rimini, Riccione, Misano Adriatico e Cattolica). Le differenze dei poster sono nelle tonalità dei colori e la personalizzazione evidente con la citazione della località.