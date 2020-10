Il maltempo annulla il Rally di San Remo

Il 67° Rally Sanremo, quinta prova del Campionato Italiano Rally, valido anche per le serie tricolore Asfalto, Due Ruote Motrici, Junior, per la Coppa Rally di Zona (2^Zona) e per la Suzuki Rally Cup è stato annullato. Un evento che ha messo in ginocchio tutta la Liguria e la provincia di Imperia in particolare e che oltre ad arrecare danno all’intera comunità locale ha anche provocato danni ingenti a tutte le strade del territorio.