Il Museo dedicato a Simoncelli fa il pieno: 1184 visitatori in 4 giorni

Non solo sugli spalti del World Circuit di Misano, ma anche nella patria del campione gli appassionati delle due ruote hanno captato forte e chiaro il “richiamo” del Sic a 10 anni dalla tragedia che ha privato tutti di questo ragazzo d’oro. Lo testimonia il grande afflusso al Museo di Marco Simoncelli a Coriano. Da venerdì 22 ottobre fino a lunedì 25, secondo i dati forniti dai responsabili della struttura, sono stati 1.184 i visitatori con una punta massima di 484 ingressi nella sola giornata di sabato 23, giorno in cui nell’ottobre del 2011 Marco morì nell'incidente a Sepang.

Sportivi arrivati da tutta Italia, giovani e meno giovani, intere famiglie che hanno visitato i saloni e si sono soffermati sui cimeli del 23enne corianese custoditi all’interno.







“E’ l’ennesima conferma - dice il sindaco Domenica Spinelli - che la scelta di allestire un Museo nel ricordo di Marco, sostenuta a suo tempo da questa Amministrazione, era quella giusta. Vero è che la MotoGp resta un richiamo fortemente legato alle presenze degli appassionati in questa terra, e ringrazio per questo la proprietà del World Circuit per aver messo a dimora la quercia del Sic durante un’emozionante cerimonia, ma è indubbio che l’interesse e la passione di tanti per Marco restano immutati aldilà degli eventi singoli".