Il Rallylegend torna sul Pianello: affascinante passaggio in Centro Storico

La sfilata sul Pianello

Il ritorno di Rallylegend interamente a San Marino vuol dire anche ritorno delle vetture in Centro Storico per un suggestivo passaggio in una location mozzafiato. La storia del rally che si fonde con quella della Repubblica più antica al mondo, a disposizione degli appassionati che hanno affollato Piazza della Libertà per scattare qualche foto o strappare selfie e autografi dai grandi protagonisti di questa 22^ edizione. L'antipasto con la “parata” delle Lancia Stratos, per il 50° anniversario dal primo titolo mondiale, e le macchine che hanno preso parte alla Dakar. Tra queste, la Peugeot 405 Turbo 16 guidata dal finlandese Ari Vatanen, quattro volte vincitore del rally raid più famoso al mondo.

Poi l'arrivo delle Legend Stars: dall'Audi Quattro S1 di Emanuele Zonzini – con Enea Bastianini alle note – alla splendida Lancia Delta S4 dell'organizzatore Paolo Valli. Ce n'è davvero per tutti gusti, perché a Rallylegend si spazia tra 50 anni di storia. Ed è anche l'occasione, per un quattro volte campione italiano come Andrea Crugnola, di deliziare il pubblico con una piccola ma "indemoniata" Peugeot 106 Maxi Kit.

Nel servizio le interviste ad Ari Vatanen (campione del mondo rally 1981 e quattro volte vincitore Dakar) e Andrea Crugnola (4 volte campione italiano)