Il WRC fa tappa in Sardegna

Il mondiale WRC in Italia per la quinta prova del calendario con l'edizione 2022 del Rally di Sardegna. Questa mattina il consueto appuntamento dello shakedown per aprire la quattro giorni di gara, ufficialmente inaugurata dalla prima prova speciale di questa sera. In totale 21 speciali per oltre 300 km cronometrati. Kalle Rovampera è chiamato a difendere la leadership di classifica. Primo degli avversari il belga Neuville che punta ad accorciare. Il pilota della Hyundai è stato il più veloce nello shakedown del mattino davanti al finlandese Lappi e il britannico Evans.