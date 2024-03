In Australia è doppietta Ferrari

La Ferrari torna a vincere e lo fa centrando anche una doppietta che mancava dal 2022 in Bahrain e ad addirittura da venti anni dall'ultima a Melbourne nel 2004 ai tempi di Schumacher e Barrichello. Sul circuito di Melbourne è una grande gara di Carlos Sainz a portare la Ferrari sul gradino più alto del podio. Il pilota della Rossa era al rientro dopo l'intervento per appendicite. La giornata perfetta della Ferrari è completata con il secondo posto del compagno di squadra Charles Leclerc. Completa il podio la McLaren di Lando Norris, terzo davanti al Oscar Piastri. Ritiro per il campione del mondo Verstappen per un problema ai freni.