Intervista a Joan Mir

Il 2021 dimostrerà se si è trattato solo di un fuoco di paglia oppure della nascita di una nuova stella delle due ruote. Joan Mir - già iridato in Moto3 e fresco campione del mondo in MotoGP - è tornato in sella alla sua Suzuki in vista dell'esordio del 28 marzo in Qatar. Nel frattempo, una prima importante decisione: lo spagnolo rinuncia al numero 1 e avrà ancora il 36 sul cupolino.









Nel servizio l'intervista al campione del mondo MotoGP Joan Mir