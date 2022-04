Kart: Marchioro, Leardini e Pedini Amati impegnati a Pomposa

I kartisti iscritti alla Scuderia San Marino sono stati impegnati sul circuito ferrarese di Pomposa. Per Giacomo Marchioro, impegnato nel campionato Rotax, è stato un week-end in salita. In gara 1 esce al decimo giro e si trova costretto a partire dal 25° posto in gara 2, chiudendo in undicesima posizione. Il prossimo appuntamento fissato in calendario è per il 1° maggio sul circuito bresciano di Franciacorta. Il tracciato di Pomposa ha ospitato anche altre due gare relative al Campionato Easykart, e in particolare due prove relative alla categoria BMB e 60 Birel Art: nella prima il sammarinese Alessandro Pedini Amati è entrato nella Top Ten posizionandosi al decimo posto; Lorenzo Leardini, invece, ha concluso la sua gara poco fuori dalla Top Ten, in tredicesima posizione.