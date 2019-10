Kris Meeke vince lo shakedown

Quattro km e 68 di shakedown hanno aperto il Rally del Galles sotto il segno di Kris Meeke, miglior tempo per lui sullo sterrato di casa davanti al rientrante Elfyn Evans che a causa dell'incidente in Estonia ha saltato le ultime due gare. Terzo tempo per il francese Sebastien Ogier che viene dalla vittoria in Turchia e si prepara a dare tutto nella fase finale di questo campionato. In sordina l'avvio di Neuville, Latvala e Tanak.