"L'altra faccia delle corse": Cavicchi racconta 100+1 storie incredibili delle quattro ruote

l'intervista a Carlo Cavicchi

Formula 1, Rally, endurance, gare americane, Gran Premi tra le due guerre. E' un mondo ampio ed emozionante quello delle quattro ruote, con storie e aneddoti da tramandare. In brevissima sintesi è questo quello che si propone di raccontare “L'altra faccia delle corse”, il libro scritto da Carlo Cavicchi presentato a San Marino in occasione della rassegna “Mercoledì d'autore” in compagnia del giornalista Giuseppe Tassi.

Cavicchi - direttore del celebre settimanale Autosprint dal 1984 al 1999 - non ha voluto parlare di classifiche, ordini di partenza o cronache di gara. Sono 100+1 storie incredibili con retroscena, avventure e imprevisti. Tutte raccolte attraverso l'esperienza – diretta e indiretta – del giornalista bolognese che da oltre 50 anni lavora nel mondo dei motori. Dai piloti più famosi come Schumacher e Senna a quelli semi-sconosciuti, passati però alla storia per essere stati protagonisti dell'”altra faccia delle corse”.

Nel servizio l'intervista a Carlo Cavicchi, giornalista e scrittore