La Formula E viaggia verso Misano dove si corre il 13 e 14 aprile

Cinque vincitori diversi nelle prime cinque prove, gare spettacolari fra monoposto velocissime e incerte fino alle ultime curve e una classifica aperta con tanti pretendenti al titolo. Il Campionato del Mondo ABB FIA Formula E viaggia ora verso l’Europa, in direzione Misano Adriatico dove si disputeranno le uniche prove italiane, una delle grandi novità del calendario 2024. Il Misano World Circuit ospiterà le tappe 6 e 7 della caccia al titolo mondiale e attende gli spettatori con una serie di contenuti imperdibili dentro e fuori la pista. Un weekend che insieme all’adrenalina delle gare sarà anche un viaggio nel futuro della mobilità.

I tifosi avranno l’opportunità di vedere dal vivo la GEN3, la monoposto elettrica più veloce, leggera ed efficiente mai costruita, e di assistere al ritorno in pista di Maserati. L’iconico marchio emiliano, dopo 60 anni di assenza, ha fatto il suo ritorno nelle competizioni motoristiche durante la Stagione 9 del Campionato del Mondo ABB FIA Formula E, ed è ora pronto a tornare in Italia per la sua gara di casa. Allo spettacolo in pista si aggiunge il divertimento, rivolto a tutti, all’interno dell’Allianz Fan Village, il Festival dei fan della Formula E che si svolge nel cuore di ogni E-Prix. Due giornate di pieno intrattenimento, esplorazione e divertimento all’insegna dell’innovazione accessibile a tutti.

A Misano World Circuit si aggiungono delle novità che renderanno l’esperienza unica. Per la prima volta i garage dei team in gara confineranno con il Fan Village e i tifosi potranno, dunque, vedere da vicino i dietro le quinte della competizione e respirare tutta l’adrenalina della Formula E.