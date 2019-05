La Lamborghini Miura di Little Tony in mostra a Villa d’Este

All’edizione 2019 del Concorso di Eleganza di Villa d’Este partecipa anche la Lamborghini Miurap400s (1971) appartenuta a Little Tony. Appassionato di motori e in particolare di vetture sportive, di Miura ne acquistò tre, tra cui quella in Azzurro Mexico con interni neri, in concorso nella classe “Baby You Can Drive My Car: le Auto delle Star della Musica”.

La vettura è di proprietà di un collezionista italiano ed è stata certificata dal Lamborghini Polo Storico. La P400 S, telaio numero 4797, venne consegnata il 2 Marzo del 1971 nella Repubblica di San Marino ad Antonio Ciacci, La vettura venne però immatricolata in Italia, infatti è targata Roma.