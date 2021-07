Il Segretario allo Sport Teodoro Lonfernini ha visitato in mattinata a Faenza la scuderia Alpha Tauri di Formula Uno. Erede dello storico team Minardi, Alpha Tauri progetta e realizza le monoposto affidate in questa stagione al francese Gasly e al giapponese Tsunoda. "E' stato un incontro - ha detto Lonfernini - durante il quale sono emerse opportunità e identità di visioni tra l'azienda e la Repubblica di San Marino e in futuro le relazioni potrebbero intensificarsi".