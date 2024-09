Martin cade, Bagnaia vince la Sprint Race in Indonesia e accorcia

Pecco Bagnaia conquista la Sprint Race in Indonesia e guadagna 12 punti su Jorge Martin, caduto nel corso del primo giro e alla fine 10° al traguardo. Una vittoria importante per il pilota Ducati, dopo che il suo rivale per il titolo aveva fatto segnare la pole position con record della pista. A completare la doppietta rossa Enea Bastianini, secondo, davanti a Marc Marquez autore di una gran rimonta dalla dodicesima posizione. Bene anche gli altri italiani con Bezzecchi quarto e Morbidelli quinto. Domani mattina alle 9 al via la gara "lunga" sul tracciato di Mandalika.