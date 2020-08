Merli, vittoria con record all'Alpe del Nevegal

La cronoscalata dell'Alpe del Nevegal apre il Campionato Italiano Velocità Montagna, un incipit reso spettacolare da Christian Merli. Il trentino della Vimotorsport si è preso il suo 5° successo assoluto sulle montagne bellunesi, rinnovando il record che già gli apparteneva: in Gara 2 i 5,5 km da Caleipo all'Alpe in Fiore scivolano via in 2' 22” 66, che sommati al tempo di Gara 1 diventano 4' 45” 67 e valgono il successo. E il record ci vuole tutto per aver avere la meglio su Simone Faggioli, all'esordio sul Nevegal ma comunque sul pezzo fin dalla prima manche, chiusa in 2' 23” 47. Già nel corso della prova però Merli fa meglio di 47 centesimi, e nella successiva, complici il tempone e la flessione del fiorentino, non c'è partita: alla fine, tra oro e argento, ballano 2” 78. Dietro di loro, il vuoto: il terzo, con 16” 79 di ritardo, è Diego Degasperi, che la spunta per poco meno di 2” su Francesco Conticelli.

Nel video le parole del vincitore, Christian Merli