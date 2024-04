Misano E-Prix: Rowland finisce l'energia, Wehrlein conquista gara2

La Formula E è anche questo. Può succedere che, nel corso dell’ultimo giro, Oliver Rowland - leader del mondiale e vincitore del round di sabato, dopo la squalifica di Da Costa - finisca l’energia alla sua Nissan mentre era in testa, lasciando così il successo di gara2 a Misano a Pascal Wehrlein e la vetta della generale in coabitazione con Jake Dennis. La "fortuna" del sabato - unita, ovviamente, alla bravura - svanisce di colpo la domenica e il britannico è costretto al ritiro sul più bello. Come detto a festeggiare è Wehrlein con il tedesco - ex pilota di Formula 1 - che fa bottino pieno (26 punti, 25 piu quello aggiuntivo del giro veloce) e porta la Porsche sul gradino più alto del podio. Lo stesso aveva fatto il compagno di scuderia Da Costa 24 ore prima, salvo poi essere squalificato per una violazione tecnica. Il successo di Wehrlein, invece, è meritato e rompe l’incantesimo: dopo 6 vincitori diversi nei primi 6 round, il classe ‘94 è il primo a concedere il bis dopo il primo posto ottenuto a Città del Messico, nel round di apertura. Soddisfatto anche Jake Dennis, al secondo posto consecutivo sul tracciato romagnolo con l’Andretti. Il britannico regola nella volata finale il neozelandese Nick Cassidy - al volante della Jaguar - e lo svizzero di Cupra Nico Müller. La carovana della Formula E lascia l’Italia con una coppia in testa alla classifica dopo 7 appuntamenti: Wehrlein e Dennis comandano a quota 89 punti, +9 su Rowland. Prossimo appuntamento a fine aprile con lo storico circuito cittadino di Montecarlo. Intanto, Misano si prende i complimenti degli organizzatori per la due giorni di gara – con oltre 25000 presenze - e lavora già per il 2025.