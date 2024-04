Misano E-Prix, Wehrlein: "E' stata una grande gara". Dennis: "Bene il 2° posto, serve continuità"

Nel dopo-gara hanno parlato il vincitore Pascal Wehrlein e Jake Dennis, entrambi in testa alla classifica del mondiale di Formula E con 89 punti dopo 7 appuntamenti.

Queste le parole di Wehrlein, alfiere Porsche: "È stata una grande gara, molto divertente. Non così tanto all’inizio perché era molto caotica con tante vetture vicino. Poi nella seconda parte siamo stati bravi in 4 o 5 ad andare via e giocarci la vittoria finale. Ho approfittato del fatto che Rowland abbia perso energia , con il mio team avevamo deciso di lasciarlo andare sperando di rientrare nel finale e abbiamo avuto ragione. Il tracciato di Misano è divertente, anche se di solito non mi piace correre dove non si può spingere sempre al massimo per risparmiare energia. Un’altra cosa che potrebbe essere migliorata sono quei dossi gialli subito dopo i cordoli, che possono essere pericolosi. Però, nonostante tutto, è stato un bell’evento".

Soddisfatto anche Dennis dopo i due secondi posti consecutivi a Misano: "Non è andata male, abbiamo portato a casa dei punti importanti per il campionato e di questo siamo contenti. Anche perché sono stato quello che ne ha guadagnati di più, considerando le due gare. Ci è mancata la vittoria, proveremo a migliorare per ottenerla presto. Siamo tutti molto vicini in classifica, non solo con Wehrlein. È difficile essere sempre performanti e basta una giornata no per perdere tante posizioni. Per questo dobbiamo essere continui".