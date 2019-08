Mondiale Rally, in Finlandia è duello Tanak-Latvala

Sono gli sterrati della Finlandia a ospitare l'ottava tappa del Mondiale di Rally e per ora siamo in pieno derby del Mar Baltico. Dopo 15 prove speciali comanda il leader della generale Ott Tanak, tallonato dai padroni di casa Latvala e Lappi, in ritardo rispettivamente di 13” 8 e 16” 1. Seguono il trio Mikkelsen-Ogier-Breen (tutti tra i 39” e i 42” dall'estone) mentre Neuville è a 59”.

Il belga è partito con la vittoria della PS1 di giovedì ma già dalla PS2 di venerdì mattina è costretto a ridimensionare drasticamente le sue ambizioni. Colpa della sua Hyundai, il cui assetto – a suo dire – troppo soft non gli permette di reggere il passo dei rivali. Così il venerdì è monopolizzato dalla sfida Latvala-Tanak: il capoclassifica balza subito al comando, il finlandese però ne ha di più, si aggiudica 5 delle 10 prove di giornata e alla PS7 mette la freccia. E la mattinata di oggi conferma il duopolio: Tanak si prende subito PS12 e comando e neutralizza il controribaltone del rivale col successo nella PS14. Segue un'altra vittoria di Latvala che però riesce a rosicchiare soltanto un decimo all'estone. Ora restano altre 8 prove speciali, equamente divise tra oggi pomeriggio e domattina.