Mondiale Rally: Ott Tänak al comando della gara

Si corre in Germania, la decima tappa del mondiale di Rally. Dopo le prime 4 prove speciali, l'estone Ott Tanak è al comando della gara con un vantaggio di 3 secondi e due decimi sul belga Thierry Neuville. In terza posizione, il campione del mondo in carica, il francese Sebastien Ogier che insegue con un ritardo di 13 secondi e 7. Nel pomeriggio sono in programma le ultime tre prove speciali della prima tappa.