Mondiali di motocross: Tim Gajser sempre più leader, titolo ormai dietro l'angolo

Manca solo un passo a Tim Gajser per portarsi a casa il titolo di campione di motocross. Nel Gran Premio del Belgio lo sloveno ha chiuso con due secondi posti, che gli sono valsi la vittoria finale, complice anche la caduta di Max Anstie all'inizio della prima manche, nella quale a tagliare per primo il traguardo è stato il francese Romain Fevbre, vincitore dello scorso Gran Premio in Repubblica Ceca. Nella seconda manche è invece stato l'inglese a vincere, che anche dopo essere è riuscito a recuperare la posizione e a mantenere il vantaggio fino alla fine. Questo però non ha impedito all'attuale leader della classifica di aumentare ulteriormente il distacco dagli inseguitori: sono 187 i punti che dividono Gajser dallo svizzero Jeremy Seewer, che con 200 punti totali ancora a disposizione sembrano essere ormai irrecuperabili, e già nella prossima tappa a Imola il pilota della Honda potrebbe festeggiare il titolo.