Moto E: primi test a Jerez

Il brasiliano Eric Granado inizia i test ufficiale della Moto E sul circuito di Jerez al comando della classifica davanti al campione in carica, Matteo Ferrari con un distacco di 84 millesimi. Terzo tempo per Bradley Smith davanti a Mike Di Meglio e Niki Tuuli. In pista anche Alex De Angelis che ottiene il sesto tempo di giornata.