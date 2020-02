Moto3, Antonelli: "L'obiettivo è vincere, dobbiamo cercare di sbagliare meno in gara"

Niccolò Antonelli

Sarà la nona stagione in Moto3 per Niccolò Antonelli, la terza da pilota della SIC58 Squadra Corse. Il cattolichino viene da un 7° posto, suo secondo miglior risultato nel mondiale, e per il campionato che verrà le aspettative sono alte: “Sinceramente mi aspetto di essere veloce, di essere protagonista in tutte le gare e di lottare sempre per il podio. L'obiettivo è vincere, spero sia una stagione liscia e senza troppi intoppi. In Moto3 è difficile indicare un favorito, sicuramente Arbolino, McPhee e Masia saranno a lottare lì davanti. Noi dobbiamo migliorare qualche piccolo dettaglio, siamo già a un buon punto. Dobbiamo cercare di sbagliare un po' meno in certi momenti della gara, essere più lucidi possibili per poter essere incisivi nel finale”.