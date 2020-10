Motocross: a Mantova nel GP d'Europa Cairoli vince gara2 e resta in scia di Gajser

Resta apertissimo il mondiale MXGP anche dopo il terzo appuntamento consecutivo a Mantova. Il GP d'Europa è vinto dallo sloveno Tim Gajser che s'impone in gara1, per chiudere al secondo posto gara2. Tony Cairoli resta in corsa per il titolo.

Il pilota della KTM deve recuperare 11 punti al leader della classifica quando mancano ancora 7 appuntamenti. A Mantova Gajser va al comando al quinto giro senza lasciare la prima posizione fino al traguardo. Sul podio sale anche Glenn Coldenhoff e Jorge Prado. Per Cairoli una prima manche difficile soprattutto nella prima fase iniziale. Il siciliano ha risalito alcune posizioni chiudendo la top 5. Nella seconda manche Gajser e Prado si sono dati battaglia per la prima posizione nei primi giri.

Poi i due piloti sono finiti a terra. Lo spagnolo è scivolato in 21' posizione, mentre il leader mondiale ha concluso al secondo posto alla spalle di Tony Cairoli. L'italiano della KTM ha preso la testa al quarto giro, è riuscito a ternersi alle spalle il campione del mondo in carica fino al traguardo. Terzo lo svizzero Jeremy Seewer. Prossimo appuntamento in Spagna l'11 ottobre, poi il trittico di gare in Belgio, per concludere con le tre prove italiane di Pietramurata.