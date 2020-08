MotoGp: a Misano ci sarà il pubblico

Sta arrivando in queste ore l'ok per gli spettatori a Misano, per il Motomondiale Gran Premio di San Marino Riviera di Rimini (ovviamente con limitazioni). San Marino istituirà il titolo simbolico di Ambasciatore dello Sport sammarinese. Ufficializzato lo spostamento delle elezioni Federali dal gennaio 2021 al gennaio 2022.

E' stato un Congresso di Stato di particolarmente orientato verso lo sport ieri a Palazzo. Il Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini ha riferito sulle ultime novità che riguardano il Motomondiale Gran Premio San Marino Riviera di Rimini che si terrà a Misano il 13 settembre. A 32 giorni dall'evento si sta facendo sempre più strada l'ipotesi di spettatori sì, ma in forma più contenuta. Lonfernini, ha anche riferito della nuova figura, ossia titolo simbolico di Ambasciatore allo Sport conferito a chi si è particolarmente distinto a livello Internazionale in ambito sportivo. Facile pensare che uno dei primi indiziati sia il 2 volte Campione del Mondo Motomondiale 125-250 Manuel Poggiali. Infine il Segretario di Stato allo Sport ha ufficializzato quello che da tempo era nell'aria: il posticipo delle elezioni Federali dal gennaio 2021 al gennaio 2022.