MotoGP: dopo Qatar e Thailandia, slitta il GP di Austin

Dopo il GP del Qatar e quello della Thailandia, anche il GP di Austin è stato rinviato. In programma per il 5 aprile, quella che doveva essere la prima gara della stagione della MotoGP slitta al 22 novembre. Il debutto del campionato 2020 per la categoria regina delle due ruote sarà in Argentina il 19 aprile. Con il rinvio di Austin, la chiusura del programma 2020 a Valencia slitta al 22 novembre.