Motogp: in Austria Bezzecchi fa il record della pista

Marco Bezzecchi firma il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del gran premio d'Austria di Motogp, quella che concede il pass per il Q2. L'italiano della Ducati VR46, ha chiuso con un riscontro da record in 1:28.533, record del Red Bull Ring stabilito sotto lo sguardo attento di Valentino Rossi che poi, al termine delle prove dà un passaggio in motorino al suo pupillo rimasto senza benzina al termine delle libere. A 44 millesimi dal romagnolo la RS-GP di Maverick Vinales (Aprilia Racing), con il campione del mondo in carica e leader iridato Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) in terza piazza a 288 millesimi da Bezzecchi. Fuori Enea Bastianini, caduto a un quarto d'ora dalla fine e ancora alla ricerca delle sensazioni giuste in sella alla Ducati.

"Sono contento, è stata una bella giornata e siamo stati fortunati nel finale perché abbiamo commesso un piccolo errore al rientro. Tutto liscio, mi sono sentito bene e il team ha fatto un gran lavoro - il commento di Bezzecchi.

Oggi ultime libere e gara sprint a Spielberg