Intervista al Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini

Alla Cava dei Balestrieri era presente anche il Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini che ha parlato di quest'evento - il MotoGP Arrow Contest - e del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, come sempre snodo importante per il mondiale.