MotoGP: Miller in Ducati Pramac nel 2020

Jack Miller e Pramac Racing continuano insieme e l'australiano sarà ancora pilota satellite Ducati per una stagione. Nel 2020 il numero 43 avrà una moto come quelle di fabbrica. L'annuncio spazza le voci sul possibile ritorno di fiamma tra Ducati, via Pramac, e Jorge Lorenzo. Per Miller invece, la rinnovata possibilità di dimostrare il suo lavoro nella formazioni più che satellite di Borgo Panigale.

"Sono molto felice di aver raggiunto questo accordo - ha detto Miller - Pramac Racing è un team che mi ha fatto sentire a mio agio fin dall'inizio e il mio rapporto con Ducati è sempre stato molto stretto. Avrò di nuovo una moto ufficiale a mia disposizione e farò del mio meglio per ottenere grandi risultati. Desidero ringraziare Ducati e il mio team per l'ottimo lavoro che hanno fatto finora".