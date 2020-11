MotoGP: pole per Espargaro davanti a Rins. Valentino solo 18°

A Valencia nel GP d'Europa, la pole position va a Pol Espargaro. Lo spagnolo della KTM ottiene il miglior tempo con 1’40”434 davanti a alla Suzuki di Alex Rins e la Honda del giapponese Takaaki. Le qualifiche sono state condizionate dalla pista mista asciutto/bagnata, a causa della pioggia caduta nel primo pomeriggio. Quarto tempo per il francese Johann Zarco davanti a Mir e all’Aprilia di Aleix Espargaro. Nono tempo per Franco Morbidelli, 12° per Andrea Dovizioso. Il rientrante Valentino Rossi è solo 18°.

In moto3 il miglior tempo di 1:52.252 è di John McPhee. Lo scozzese precede Celestino Vietti e Albert Arenas. In moto2 pole per Xavi Vierge che beffa proprio all’ultimo tentativo Roberts e Sam Lowes.