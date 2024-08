MXGP: doppietta di Herlings in Olanda, Prado avvicina Gajser

Il passaggio a vuoto in Svezia non ha tolto animo a Jeffrey Herlings che nella sua Olanda serve un'altra doppietta e si tiene in corsa per il titolo MXGP. Ad Arnhem, l'alfiere KTM fa suo il Gran Premio vincendo entrambe le prove su Jorge Prado, sempre più vicino a un Tim Gajser in evidente difficoltà. Il capoclassifica ha vinto appena una delle ultime 11 manche disputate e anche in Olanda non va oltre a un 3° e un 4°: così Prado dimezza le distanze e ora sta a -9, uno scarto minimo e annullabile già nella prossima tappa, in Svizzera. Diventano 35 invece i punti di ritardo di Herlings, che a 4 gran premi dal termine può ancora dirsi in corsa, ma con un sempre più ridotto margine d'errore. Il GP d'Olanda assistite anche al ritorno di Tony Cairoli che a tre anni dal ritiro è di nuovo nel mondiale per l'esordio assoluto della Ducati Desmo450 MX: esordio senza fortuna, col 9 volte iridato 15° in gara1 e ritiratosi in gara2.

Ad Arnhem si comincia col successo di un altro pilota di casa, Coldenhoff, che fa sua la qualifica davanti a Febvre e con Prado, Herlings e Gajser a seguire. Herlings parte in sordina anche nella prima manche, dove in uscita dal cancelletto è 7°. Da lì però comincia una rimonta fatta di personalità e classe: in poco tempo salta tutti quelli tra sé e Prado, che nel frattempo ha allungato in testa. Qui la rincorsa si fa lunga e si compie poco prima degli ultimi tre giri, quando Herlings mette la freccia e vince sullo spagnolo e su Coldenhoff.

Accesa la spia della fiducia, in gara2 il pilota KTM deve di nuovo rimontare, ma ci mette molto meno: due giri per saltare Coldenhoff e dieci per passare Prado e Gajser e andare in fuga, mentre alle sue spalle lo spagnolo passa il capoclassifica e gli sottrae altri due punti vitali in ottica titolo.