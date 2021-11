MXGP, Febvre scavalca Herlings in vetta

Il trittico di Pietramurata si chiude col Gran Premio del Garda e col primo successo stagionale del redivivo Seewer, la notizia però è il cambio al vertice della MXGP. C'è sempre un terzetto in tre punti, solo che l'ex capolista Herlings scala in terza posizione e cede la corona a Febvre. Partito da -1, il francese della Kawasaki chiude entrambe le manche davanti al rivale della KTM (2° e 3° prima, 3° e 4° poi) e ora comanda con una lunghezza di vantaggio su Gajser, che compensa il 4° posto iniziale col successo di gara2.

Gara1 invece va a Seewer, praticamente sempre al comando ma messo in difficoltà, alla lunga, dalla rimonta di Febvre, frenato da una caduta nel giro finale che però non compromette né il secondo posto parziale, né lo sbarco in vetta. Difeso con attenzione nella seconda prova, portata a casa senza sforzo da un Gajser che, così facendo, mette a sua volta la freccia su Herlings, limitato da una caduta nelle battute iniziali. Seewer è secondo e fa suo il GP, l'attenzione però è ai prossimi due appuntamenti di Mantova, decisivi per una lotta mondiale ancora apertissima: 100 punti in palio e tre lunghezze a separare Febvre, Gajser e Herlings, ossia i detentori di 5 degli ultimi 6 titoli iridati. Quello “mancante” è di Tony Cairoli, che dopo il successo nel GP di Pietramurata prosegue la sua parata d'addio con un doppio 5° posto.