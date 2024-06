MXGP, Germania: Prado fa bottino pieno e torna in testa

Jorge Prado, Tim Gajser. Tim Gajser, Jorge Prado. Il mondiale motocross ruota attorno a questi due mostri sacri – senza nulla togliere a Febvre ed Herlings – che si stanno dando battaglia su ogni tracciato. Così come in Germania dove lo spagnolo torna a fare la voce grossa imponendosi in entrambe le manche. Bottino pieno per Prado, 50 punti e vetta della generale riconquistata: 402 contro i 400 di Gajser. La MXGP sembra essere un affare tra i due alfieri GASGAS e Honda. Herlings e Febvre, infatti, seguono a debita distanza: 336 punti per l'olandese, 327 per il transalpino. A Teutschenthal era stato Gajser a partire meglio, grazie al successo nelle qualifiche.

Ma in gara non c'è stata storia: Prado è stato concentrato dal primo all'ultimo giro, senza strafare. E alla fine ha avuto ragione, chiudendo davanti a tutti. Lo spagnolo ha vinto da campione del mondo con una prova di grande autorità: basti pensare che in gara1 sono stati ben 12 i secondi rifilati ad Herlings, secondo dopo una bella rimonta proprio ai danni di Gajser. Lo sloveno, poi, ha limitato i danni nella seconda manche, facendo suo un duello d'altri tempi con Herlings mentre Prado continuava a scappare. Gran Premio di Germania che rischia di essere uno snodo fondamentale per la stagione, anche se – leggendo la classifica – resta tutto in bilico: prossimo appuntamento con la MXGP in Lettonia nel weekend prima di tornare in Italia, a Maggiora, il 15 giugno.