MXGP, Maggiora: vincono Febvre e Herlings, bene Cairoli

Sulle sponde del Lago Maggiore i grandi del motocross mancavano da addirittura 5 anni. L'ultima volta nel 2016, quest'anno Maggiora è tornato protagonista nel Mondiale per il Gran Premio d'Italia. E nella gara di casa Tony Cairoli si è fatto valere: il nove volte campione del mondo ha portato a casa due terzi posti in Gara1 e Gara2. Un grande risultato per il siciliano che si rilancia nella corsa per il titolo iridato ed ora è quarto nella generale con 105 punti, 19 in meno del leader Tim Gajser.









Che, in Italia, non riesce a portarsi a casa nessuna delle due manche: nella prima infatti il successo è andato al francese Romain Febvre. Il pilota della Kawasaki ha preso il comando delle operazioni sin dal primo metro e non ha più lasciato il primo posto. Alle sue spalle la KTM di Jorge Prado. Gara2 si è aperta con la pioggia, che ha sicuramente mescolato le carte in tavola. E la vittoria è andata a Jeffrey Herlings: l'olandese ha fatto suo il duello con il connazionale Coldenhoff aggiudicandosi sia la manche che il successo generale di questo GP d'Italia. Prossimo appuntamento con la MXGP il 18 luglio con il quarto round in Olanda, ad Oss.