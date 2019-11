Pauroso incidente per i sammarinesi Moroni/Baldani al Rally delle Marche

Brutto incidente per l'equipaggio sammarinese composto da Massimo Moroni e Marco Baldani al Rally delle Marche. A Castelletta di Cingoli nel corso della prima edizione del rally storico l'equipaggio sammarinese ha perso il controllo della BMW 318IS dopo aver superato un dosso, finendo contro un terrapieno. Nell'impatto l'auto si è ribaltata più volte. Immediati i soccorsi. Il pilota è stato trasportato in elicottero all'ospedale Torrette di Ancona, raggiunto in ambulanza dal navigatore. I due sammarinesi sono stati dimessi oggi, al pilota è stato riscontrato un trauma toracico e la rottura della clavicola, mentre al navigatore la rottura di una vertebra e della scapola.