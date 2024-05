Pechino – Parigi: un viaggio epico con sosta a San Marino

76 concorrenti provenienti da 26 paesi diversi percorreranno alla guida di auto che hanno superato il mezzo secolo circa 14 mila chilometri in 37 giorni. L'edizione moderna della Pechino – Parigi conserva l'essenza della sfida originale nata nel 1907, i concorrenti potranno dotarsi di tecnologie moderne per migliorare sicurezza e comunicazione che non alterano certo l'epicità dell'impresa.

Il passaggio della Pechino – Parigi a San Marino è previsto per il 20 giugno e sarà il 34° giorno della competizione. Le auto verranno esposte al parcheggio 7 San Marino Città dove sarà possibile ammirarle e fotografarle. Sfilata nel centro storico con arrivo in Piazza della Libertà. Per l'occasione l'ufficio filatelico ha coniato un francobollo in uscita il prossimo 15 giugno e presentato dal Direttore Generale delle Poste San Marino Gian Luca Amici.

Il passaggio sul Titano di queste aristocratiche è stato possibile grazie alla sinergia tra le Segreterie Turismo e Sport, l'Automobile Club San Marino e l'interazione tra il sammarinese Cesare Tabarrini e Tomas de Vargas Machuca, patron della società Hero-Hera che organizza l’evento.

Nel servizio le interviste Teodoro Lonfernini, Segretario di Stato per lo Sport; Filippo Francini, Direttore Dipartimento Turismo e Cultura, Cesare Tabarrini, referente Hero-Hera Events.