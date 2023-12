Nel video le interviste a Manuel Poggiali e Nicolò Bulega

Alla Unipol Arena di Bologna è andato in scena "Campioni in Festa", l'evento organizzato da Ducati per festeggiare un gran 2023 condito da numerosi successi. Nella famiglia del team ufficiale è entrato anche il sammarinese Manuel Poggiali: sentiamolo così come Nicolò Bulega, fresco vincitore del Mondiale Supersport.