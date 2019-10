Pole di Quartararo, terzo Marquez, solamente nono Valentino Rossi

Fabio Quartararo partirà dalla pole position nel GP di Thailandia, quindicesima tappa del Motomondiale. Il pilota della Yamaha ha preceduto la M1 ufficiale di Vinales e la Honda di Marc Marquez. Quarto e migliore degli italiani Morbidelli, settimo Dovizioso, solo nono Valentino Rossi, staccato di oltre un secondo. In moto 2, miglior tempo per Alex Marquez mentre Celestino Vietti ha conquistato per la prima volta in carriera, la pole in Moto 3