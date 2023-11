Presentata la Dakar 2024

La Dakar completa il suo primo lustro in Arabia, per un'edizione n° 46 in programma dal 5 al 19 gennaio. La più impegnativa tra quelle della manita saudita e, a detta della direzione, la più dura di sempre. A tal proposito, la grande novità è la Marathon spalmata in 48 ore, 584 km: i concorrenti partiranno il mattino dell'11 gennaio si fermeranno al al bivacco che incontreranno dopo lo scoccare delle 16 e ripartiranno alle 7 del mattino seguente. In tutto si parla di 7891 km di gara, 4727 dei quali cronometrati, divisi in 12 tappe più il prologo iniziale, ad Al Ula. Si parte da Al Henakiyah e si termina sulla città costiera di Yanbu, con giornata di riposo a Riyadh il 13 gennaio. A sfidarsi tra dune e rocce del deserto arabo, 778 concorrenti tra piloti e squadre: nello specifico, 137 moto, 153 auto di tutte le categorie, 46 camion, 10 quad, 80 veicoli classici e 10 veicoli Dakar Future.