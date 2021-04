Rally d'Elba: Pedersoli trionfa, che duello con Rossetti

Come sempre, il Rally d'Elba regala emozioni e colpi di scena a non finire. Non fa eccezione l'edizione 2021, la prima del Campionato Italiano WRC. A trionfare è Luca Pedersoli: il bresciano, al volante di una Citroen DS3, si è imposto in 4 delle 5 prove speciali disputate mentre la sesta – la “Perone” - è stata annullata e ha, di fatto, consegnato il successo al “Pede”. Un rally giocato sul filo dei secondi con la Hyundai i20 R5 di Luca Rossetti. Basti pensare che, a due speciali dalla fine, gli equipaggi erano separati da appena 2 decimi. Poi i problemi ai freni alla posteriore destra nella “Lavacchio-San Piero” per il 3 volte campione europeo hanno scavato un gap incolmabile di 9 secondi favorendo così la prima vittoria del CIWRC a Pedersoli.









A completare il podio Andrea Carella all'esordio con la nuovissima Skoda Fabia Evo R5. Il piacentino - sempre in lotta con i primi - ha pagato l'errore nella prima speciale dove, rallentato da una pietra, ha perso oltre 30 secondi prima di trovare la giusta continuità. Non sono mancati ritiri eccellenti tra cui quello di Simone Miele - vincitore all'Elba nel 2019 e tra i migliori dello scorso campionato – per un problema alla centralina della sua Citroen e del campione in carica Corrado Fontana su Hyundai per una toccata a metà del quarto stage. Dopo la classica toscana, Campionato Italiano WRC che si sposterà al sud per il Rally del Salento i prossimi 12-13 giugno.

Nel servizio l'intervista a Luca Pedersoli, vincitore Rally d'Elba