Rally di Monza: gran duello tra Mabellini, Andreucci e Ciuffi

@aci sport

Con i titoli italiani già assegnati, il Rally di Monza è dedicato allo spettacolo puro tra i mostri sacri delle quattro ruote. Crugnola, che già da tempo ha conquistato il Campionato Italiano Assoluto, ha dato forfait per l'infortunio alla mano sinistra subito al Sanremo mentre Paolo Andreucci, che complice l'assenza di Gryazin aveva già vinto il Terra ancor prima della gara, sta dando vita ad uno scontro generazionale con Andrea Mabellini per la vittoria finale. Al momento comanda proprio il giovane pilota bresciano, in testa dopo le prime 6 prove speciali. Sono 3 quelle vinte da Mabellini, al volante di una Skoda Fabia R5, tra il fango e le insidie del parco brianzolo. E sono 9 i secondi di vantaggio sul pluricampione garfagnino che invece si è imposto nel primo e nel sesto stage, sempre con la Skoda.

Ma non è solo lotta a due perché, alle spalle di Mabellini e Andreucci, sta facendo la voce grossa anche Tommaso Ciuffi con la terza Skoda: il pilota fiorentino si trova in terza posizione a circa 13'' di ritardo dal leader. Più staccati invece gli altri, quasi fuori dalla lotta per il podio a meno di stravolgimenti: Andolfi è quarto ma ad 1'19'', Oldrati quinto a 1'22''. Rally di Monza che però ha ancora tanto da raccontare: nel pomeriggio sono in programma le ultime 4 prove speciali per decretare chi chiuderà in bellezza questo 2023.