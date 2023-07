Rally di Roma Capitale: inarrestabile Crugnola

I piloti italiani la stanno facendo da padrone al Rally di Roma Capitale, giunto alla sua 11^ edizione e quest'anno valido sia come sesto appuntamento del Campionato Europeo che come quinto del Campionato Italiano Assoluto. E dopo 7 prove speciali sembra esserci un solo Re: Andrea Crugnola. Il varesino della Citroen, leader del Tricolore, al momento si è portato a casa tutti gli stage in programma tra cui la prova spettacolo del Colosseo di ieri sera per altri 3 punti importanti in ottica campionato. Un dominio assoluto da parte di Crugnola che sta vivendo un inizio di stagione incredibile, condito di soli successi. Prima al Ciocco e in Piemonte, poi il Targa Florio e il San Marino con coefficiente 1.5. Ora l'obiettivo è imporsi anche nella gara capitolina, tra i big dell'Italiano e i migliori dell'Europeo.

Alle spalle di Crugnola c'è un altro grande interprete del CIAR, ovvero Giandomenico Basso. Il 4 volte campione italiano – e 2 volte campione europeo – al momento si trova in seconda posizione con circa 20 secondi di ritardo dal leader. Qualche decimo più sotto c'è il francese Yoan Bonato, primo rappresentante del Campionato Europeo. Più staccato, a 54'' da Crugnola, il ceco Filip Mares. Molto bene anche Simone Campedelli, al momento 5° assoluto con la Skoda Fabia Evo e capace di tenersi dietro piloti di assoluto livello come il neozelandese Hayden Paddon. 7° posto momentaneo per Andrea Mabellini, comunque molto vicino ai primi inseguitori e a caccia di una bella rimonta. E' finito nella Power Stage iniziale invece il Rally di Roma Capitale per Damiano De Tommaso, vincitore lo scorso anno. Dopo aver centrato una barriera di cemento in una chicane, l'alfiere Skoda è stato costretto al ritiro.