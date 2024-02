Rally di Svezia: costretti al ritiro Rovampera e Tanak

Freddo, neve e ghiaccio ma soprattutto colpi di scena a ripetizione nella prima tappa del Rally di Svezia, secondo appuntamento del mondiale WRC. Kalle Rovampera aveva vinto le prime due prove speciali ed era al comando della gara, quando è finito contro un banco di neve nel corso del quarto tratto cronometrato. Un impatto violento che ha danneggiato il retrotreno della sua Yaris ed ha costretto al ritiro il due volte campione del mondo. Stessa sorte per un altro dei grandi favoriti, l'estone Ott Tanak. Il pilota della Hyundai, vincitore lo scorso anno sulle strade svedesi, ha perso il controllo della sua Hyundai ed è stato costretto a fermarsi per la rottura del radiatore.

Ad approfittarne è stato il giapponese Takamoto Katsuta. Il portacolori della Toyota ha fatto segnare il miglior tempo nella quarta prova speciale e si è portato al comando della gara. Katsuta ha un vantaggio di 11 secondi e 4 decimi su Esapekka Lappi. Il pilota finlandese, al volante di una Hyundai i20 e specialista delle strade innevate, diventa uno grandi favoriti per la vittoria finale.

Discorso analogo per il britannico Evans che occupa il terzo posto con un ritardo di soli 13 secondi. Quarta posizione per il francese Adrien Fourmaux al volante di una Ford Puma, vettura che lo scorso anno trionfo nel rally scandinavo. Solo quinto Thierry Neuville. Il vincitore del Rally di Montecarlo, nonché leader della classifica iridata, paga un ritardo di oltre 40 secondi. Nel pomeriggio sono in programma altre 4 prove speciale per completare la prima tappa del rally di Svezia.