Rally Estonia: Kalle Rovanpera il più veloce nello shakedown

Con la shakedown di Abissaare di 6,23 km si è aperto il rally di Estonia, settima prova del mondiali rally. Kalle Rovanpera su Toyota è stato il più veloce con il tempo di 2'51”1, mezzo secondo più veloce di Ott Tanak su Hyundai. Terzo tempo per la Toyota di Takamoto Katsuta. Seguono Evans e Sebastien Ogier, che precede Neuville. In serata la prima tappa Visit Estonia, poi da domani si entrerà nel vivo del Rally con 8 prove speciali. Sabato altre nove prove speciali. Domenica l'ultima giornata di gara con sei speciali. Per un totale di 314 km. Alla gara sono iscritti 49 equipaggi con 10 WRC Plus. Lo scorso anno la vittoria era andata a Tanak davanti a Craig Breen e Sebastien Ogier.