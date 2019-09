Rally: Nasser Al-Attiyah domina la Qualifying Stage

La penultima tappa del Campionato Europeo Rally si apre nel segno di Nasser Al-Attiyah. Il pilota del Qatar ha dominato la Qualifying Stage, prova che determinava le posizioni di partenza dei primi quindici piloti. Questa mattina Nasser Al-Attiyah è partito dunque per ultimo godendo in questo modo di un ottimo vantaggio sugli sterrati, conferma che è arrivata dopo la prima prova speciale che ha visto proprio il pilota della Volkswagen Polo aggiudicarsi la frazione con cinque secondi di vantaggio sul russo Alexey Lukyanuk. Le prime due posizioni sono state confermare anche dopo le due speciali successive, che ora vedono Al-Attiyah in vantaggio sulla Citroen C3 del pilota russo con 26 secondi.