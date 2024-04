Rally Storico della Val d'Orcia: vince "Lucky" davanti al sammarinese Bruno Pelliccioni

Sei prove speciali conquistate sulle sette disputate: “Lucky” Battistolli si conferma re nel Campionato Italiano Terra Storico e vince anche al Rally della Val d'Orcia. Il campione vicentino, in coppia con Fabrizia Pons, è stato il più veloce tra gli sterrati toscani e si è imposto al volante della sua Lancia Delta. Un successo che consente a “Lucky” di allungare anche in vetta alla classifica riservata alle 4 Ruote Motrici. Se il primo posto di Battistolli non è mai stato in discussione – oltre due minuti di vantaggio sui diretti rivali – alle sue è stata battaglia vera. E che ha premiato Bruno Pelliccioni: il sammarinese della Ford Escort, navigato da Lorenzo Ercolani, si è preso il 2° posto assoluto ma soprattutto la vittoria per quanto riguarda il Campionato 2 Ruote Motrici. Un secondo appena su Andrea Succi, in una lotta durata fino all'ultimo chilometro dell'ultima prova speciale.

La Scuderia San Marino festeggia con il suo pilota mentre Succi si deve accontentare della terza piazza con la BMW M3. In top ten, ecco altri tre alfieri del Titano: Nemo Mazza è sesto con un'altra Ford Escort, Enrico Ercolani Volta settimo con la BMW 320 e Corrado Costa nono con l'Opel Corsa. Il Tricolore tornerà l'ultima settimana di giugno con la nona edizione del San Marino Rally Historic, gara di casa per diversi protagonisti.